Последнее обновление: 09.07.2025 10:22

В Беларуси появилась первая светящаяся дорога

В Беларуси на трассе Р-39 Рогачев-Жлобин появилась первая светящаяся дорога. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Согласно информации, на участке дороги завершена установка уникальных светодиодных светильников (LED-маячков), интегрированных прямо в дорожное покрытие вдоль осевой и краевой линий разметки.

Каждый светильник оснащен солнечной панелью, которая днем накапливает энергию, а ночью светится, делая разметку заметной в темноте. Светильники синхронизируются через GPS-модули.

Можно включить эффект «Следования»: свет плавно «бежит» вдоль полосы, наглядно показывая направление движения.

Предусмотрен эффект «Мерцания»: все огоньки мигают одновременно, привлекая внимание водителя к важному участку.

Помимо этого, есть невидимый режим работы. Светильники установлены заподлицо с покрытием (высота всего 5-6 мм), не мешают движению и уборке снега (расстояние между ними 4-5 метров).

При наезде на светильник краевой линии возникает отчетливый шумовой эффект.

Проект реализован РУП «Гомельавтодор» совместно с Госавтоинспекцией.



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