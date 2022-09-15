Минздрав РБ приостановил деятельность медцентра «Мерси»

Минздрав Беларуси с 26 сентября 2022 года приостанавливает деятельность медцентра «Клиника «Мерси» до устранения выявленных нарушений.

Как сообщает ведомство, комиссия Минздрава выявила:

грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники, использование незарегистрированной медицинской техники;

факты невыполнения клинических протоколов диагностики и лечения, утвержденных Минздравом, в том числе службой анестезиологии и реанимации;

нарушения в проведении медицинских осмотров, организации и проведении экспертизы временной нетрудоспособности;

нарушения в организации и оказании неотложной медицинской помощи;

нарушения в сфере обращения лекарственных средств, а именно ненадлежащего их хранения;

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.

«Указанные нарушения в ООО «Клиника «МЕРСИ» могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда», - сказано в сообщении.