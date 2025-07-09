Минфин Беларуси приостановил действие лицензии страховой компании «Кентавр»

Министерство финансов приостановило действие лицензии на осуществления страховой деятельности ЗАСО «Кентавр».

«ЗАСО «Кентавр» не устранены выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения требований законодательства о страховании, выразившееся в недоформировании минимального размера уставного фонда, в установленный предписанием Министерства финансов срок», - сообщила пресс-служба министерства.

В этой связи принято решение о приостановлении лицензии на осуществление страховой деятельности с 9 июля 2025 г. до 9 января 2026 г., выданной ЗАСО «Кентавр» (№ 41200000058869 в государственной информационной системе «Единый реестр лицензий»).

В период приостановления лицензии «Кентавр» вправе принимать очередные части страховых взносов и обязано выполнять обязательства по осуществлению страховых выплат по ранее заключенным действующим договорам страхования.