Последнее обновление: 08.07.2025 18:00

Власти Китая подозревают экс-мэра Уханя в коррупции

Антикоррупционные органы Китая во вторник сообщили о начале расследования в отношении бывшего мэра города Ухань Чжоу Сяньвана. Об этом сообщает AFP.

Чжоу Сяньван занимал пост мэра Уханя с 2018 года до начала 2021 года – в период первой вспышки и активного распространения COVID-19.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Ухане в конце 2019 года, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила вспышку пандемией в марте 2020 года.

Чжоу подозревают в "серьезных нарушениях дисциплин и законов", что является распространенным эвфемизмом для взяточничества.

В заявлении не уточняется, в чем именно заключается предполагаемые нарушения и когда они были совершены.

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