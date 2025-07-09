Последнее обновление: 09.07.2025 18:00

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1600 грузовиков и 400 легковушек

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 1600 грузовиков и 400 легковых авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

Наиболее загруженным направлением остается литовское. Здесь въезда на сопредельную территорию ожидают 990 фур. Контрольные службы пунктов пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) за прошедшие сутки приняли на свою территорию 14% и 31% грузовиков от нормы соответственно.

В очереди на въезд в Латвию перед погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) находятся 650 грузовых авто. За 24 часа через данный маршрут в ЕС въехало 38% транспорта.

«По состоянию на 10:00 существенное скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 415 авто. За сутки сопредельная сторона приняла всего 608 из 1700 легковушек, что составляет 36% от нормы», - информирует Госпогранкомитет.

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