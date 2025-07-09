В Варшаве в ходе масштабной операции против наркоторговли задержали более 200 человек

Польская полиция устроила масштабную операцию против наркопреступности в Варшаве и пригородах, в рамках нее задержали 228 человек. Об этом сообщает RMF24.

Мероприятия в рамках операции проходили в течение недели, за это время произошло 130 обысков и задержали 228 подозреваемых, изъяли 15 кг наркотиков.

В дополнение к обыскам, провели около тысячи проверок в "локациях повышенного риска" – барах, ночных клубах, территориях вокруг школ, железнодорожных станциях.

При этом 82 задержанных считают причастными к наркобизнесу, им грозят обвинения во владении, изготовлении или распространении наркотических веществ.

Остальные задержания стали результатом проверок в местах повышенного риска.