Межведомственная рабочая группа проверит систему здравоохранения Беларуси

Лукашенко подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по проверке системы здравоохранения Беларуси.

«Рабочая группа проведет проверку эффективности функционирования системы здравоохранения в части оказания медицинской помощи населению», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

«В составе группы - медики, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом. При необходимости к работе группы будут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов госуправления, облисполкомов, Мингорисполкома, иных государственных органов и организаций, а также других лиц, обладающих соответствующей квалификацией и практическим опытом», - сказано в сообщении.

Согласно распоряжению, созданная группа уже до 31 марта текущего года должна представить Лукашенко первый доклад о результатах проверки.