БПЦ пока не смог восстановить работу аппаратно-программного комплекса

Работы по восстановлению аппаратно-программного комплекса Банковского процессингового центра (БПЦ) продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба БПЦ.

«<...> полное восстановления аппаратно-программного комплекса будет осуществлено до 17.00 текущего дня. Корректные остатки по счетам будут восстановлены. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Ранее БПЦ заявлял, что проблема будет решена к 14:00.

Как сообщалось, сегодня на стороне БПЦ произошел сбой в системе, который затронул Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестабанк. Клиенты этих банков обнаружили на своих счетах отрицательные балансы.

По словам гендиректора ОАО «Банковский процессинговый центр» Александра Сотникова, работники и специалисты центра работают над этой ситуацией.

«Мы знаем, как ее исправить. Нам нужно некоторое количество времени. Мы надеемся, что до 14 часов все проблемы будут устранены, и люди увидят на своих карточках реальные остатки. Деньги никуда не делись, никто их не украл. Все будет хорошо», - сказал ранее гендиректор в комментарии относительно ситуации с несанкционированным списанием денег с карт клиентов.