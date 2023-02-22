Минздрав РБ утвердил предельную сумму расходов на оказание социальной медпомощи

Минздрав Беларуси постановлением №24 от 2 февраля 2023 года утвердил предельную сумму расходов в месяц на одного гражданина при оказании и участии в оказании медико-социальной помощи вне организации здравоохранения, то есть по месту жительства или месту пребывания гражданина.

«…для граждан, имеющих резко выраженное (ФК 4) ограничение способности к самообслуживанию и (или) самостоятельному передвижению и (или) ориентации – 500,0 руб.;

для граждан, имеющих выраженное (ФК 3) снижение трех и более категорий жизнедеятельности (способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, общению, ориентации, контролировать свое поведение), приводящих к синдрому социальной компенсации – 302,0 руб.;

для граждан, имеющих психические расстройства и расстройства поведения, приведшие к выраженному (ФК 3) или резко выраженному (ФК 4) ограничению способности контролировать свое поведение – 409,0 руб.», - говорится в официальном комментарии ведомства.

Отмечается, что пределы расходов установлены в рамках Положения об условиях и порядке реализации государственного социального заказа, финансируемого путем предоставления субсидий на оказание медицинской помощи, участие в оказании медицинской помощи, реализацию проектов в области здравоохранения, направленных на повышение доступности оказания медицинской помощи, утвержденного постановлением Совмина №236 от 22 апреля 2021 года.