Американские инженеры создали подводного робота-гуманоида с осязанием

Исследователи из Стэнфордского университета создали управляемого робота-гуманоида для дистанционного изучения мирового океана. Устройство способно передавать оператору тактильные ощущения в реальном времени.

OceanOneK соединяется с судном на поверхности воды, которое подключено к интернету. Это дает возможность управлять гуманоидом из любой точки мира.

Он оснащен мягкими, чувствительными «руками», которые способны аккуратно обращаться даже с хрупкими предметами. Исследователи смогли достать сокровища, затонувшие более 2000 лет назад.

«Мы подняли прекрасные масляные лампы, изящные кубки — и все в идеальном состоянии. Археологи были поражены», - отметил директор Центра робототехники Стэнфорда Усама Катиб.

Тактильный интерфейс позволяет оператору «ощущать» то же, что и робот под водой. Это создает эффект физического присутствия на дне океана.

«Уникальность этого бота в том, что он не просто наблюдает, а способен действовать», - добавил Катиб.

Гуманоид может погружаться на глубину до 1000 метров. В 2022 году он выполнил серию миссий в Средиземном море, включая исследования: затонувшей римской галеры (примерно 200 год н. э.); подводной лодки времен Второй мировой войны.

На глубине 850 метров робот установил памятную табличку и затем поднял ее обратно на поверхность.

Катиб считает, что такие гаджеты могут сыграть для океанологии ту же роль, что обсерватории для изучения космоса.

«Теперь мы можем создавать океанские обсерватории, к которым смогут подключаться ученые по всему миру, удаленно помогая в изучении, защите и восстановлении здоровья океанов», - сказал он.