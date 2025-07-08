Госпогранкомитет Беларуси обвиняет ЕС в игнорировании нормы пропуска транспорта

Евросоюз продолжает игнорировать нормы пропуска транспорта, заявил Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 въезда в Латвию и Литву ожидают 1600 единиц грузового транспорта. Меньше всего фур за сутки проследовало в ЕС через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 14% транспорта от нормы, то есть 69 из 500 авто», - говорится в сообщении.

Перед пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 400 грузовиков, его сотрудники за 24 часа выполнили норму по пропуску фур на 33%.

Более 650 большегрузов ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом Патерниеки (Григоровщина). По данному маршруту в Евросоюз проследовало 34% транспорта.

Перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) в очереди находятся 777 авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 37% легковушек от нормы.