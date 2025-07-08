В Словакии объявили чрезвычайную ситуацию из-за последствий урагана

В ряде районов на востоке Словакии объявили чрезвычайную ситуацию в связи с ущербом, нанесенным вечером 7 июля мощным ураганом. Об этом сообщает Aktuality.

В районе Кошице чрезвычайную ситуацию объявил город Гелница и еще шесть близлежащих муниципалитетов, вокруг Прешова – 18.

В Гелнице на камеры попал момент, как шквалы ветра сдули кровлю многоэтажки. Это не единственный такой случай в городе, повреждены в том числе детсады. Многие люди остались без электроэнергии.

Местные власти анонсировали сбор помощи пострадавшим горожанам. По предварительным оценкам, серьезно пострадало имущество около 400 человек.

Ветер также разрушил местную достопримечательность – специальное деревянное здание для высушивания лекарственных трав.

Сильный ветер наделал вреда также на юго-востоке Польши, местные службы чрезвычайных ситуаций осуществили около 2 тысяч выездов, информирует RMF24. Сообщают о четырех пострадавших и более 300 поврежденных крыш.

Тем временем на юге Франции борются с лесным пожаром, охватившим более 1500 гектаров. В Турции на фоне летней жары за последние 10 дней произошло более 760 пожаров.