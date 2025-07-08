Топ-менеджеры предприятия в Гомельской области похитили более 230 тыс. рублей

Оперативники БЭП Гомельщины пресекли незаконную деятельность топ-менеджеров одного из республиканских унитарных предприятий.

Как сообщает пресс-служба МВД, двое бывших генеральных директоров 44 и 49 лет в сговоре с 47-летней главбухом в течение пяти лет необоснованно перечисляли деньги организации подчиненным. Выплаты производились под видом расчета за работы по договорам подряда, которые фактически не выполнялись, расходов на "виртуальные" командировки, премиальных и иных выплат.

Обвиняемые забирали деньги у работников и тратили на собственные нужды.

Сумма ущерба превысила 230 тысяч рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.