Великобритания может увеличить военную помощь Украине

Британский премьер-министр Риши Сунак обещает сохранить и даже увеличить военную помощь Украине в следующем году, продолжив тем самым политику своих предшественников - Джонсона и Трасс - в отношении Украины.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы предоставим новую поддержку противовоздушной обороны", - заявит Сунак в Лондоне в своей первой большой внешнеполитической речи в понедельник, пишет Reuters.

В сентябре Великобритания заявила, что она является вторым по величине военным донором Украины после Соединенных Штатов, предоставив в этом году 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов) помощи.

Во время своего первого визита в Киев 19 ноября Сунак пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками, а ранее в ноябре была анонсирована поставка 1000 ракет земля-воздух.