Последнее обновление: 27.06.2025 10:17

Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном допуске брокеров и дилеров к торгам на биржах стран ЕАЭС

Лукашенко указом № 247 от 26 июня 2025 года одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства - члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов., сообщает его пресс-служба.

Проектом соглашения закрепляются порядок взаимного допуска брокеров и дилеров к торгам на биржах, вопросы контроля за осуществляемыми сделками и обмена информацией

Правительство Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.

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