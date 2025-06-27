Россия ночью запустила по Украине более 370 дронов и восемь ракет

В ночь на 27 июня Россия запустила по Украине 371 дрон, из которых 365 были уничтожены. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Россия применила дроны различных типов, из которых более 200 были ударными беспилотниками типа "Шахед", а остальные – имитаторами БПЛА. Беспилотники запускались с направлений российских населенных пунктов Курск, Шаталово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Кроме того, РФ нанесла удар двумя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал", запущенными из Рязанской области, и шестью крылатыми ракетами "Калибр" с акватории Каспийского моря.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной было уничтожено 365 средств воздушного нападения противника.

В частности, сбито 211 беспилотников различных типов и шесть ракет "Калибр". 148 БПЛА потеряны по местоположению/подавляются средствами РЭБ.

Основным направлением российского удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в трех локациях, а также падение обломков в восьми локациях.

Россия нанесла по Запорожью как минимум шесть ударов, в результате чего начались пожары, повреждены нежилые здания, промышленное предприятие и территория гаражного кооператива. Среди людей пострадавших и жертв нет.

Киевская областная военная администрация сообщила о последствиях атаки российских беспилотников в трех районах области.

В частности, в Фастовском районе ранения получил 62-летний мужчина. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь на месте. От госпитализации он отказался.

В Бориспольском и Фастовском районах поврежден по одному частному дому.

В Белоцерковском районе повреждены помещение шиномонтажа и пять автомобилей.