Последнее обновление: 04.05.2022 09:17

Британия отправит Украине беспилотники, которые могут доставлять оборудование на передовую

Великобритания передаст Вооруженным силам Украины беспилотники Malloy T150, способные доставлять тяжелое оборудование войскам на передовой.

Об этом сообщает телеканал Sky News, пишет "Европейская правда",

Это часть нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов, объявленного премьер-министром Борисом Джонсоном во вторник.

Квадрокоптеры были испытаны Королевской морской пехотой Великобритании.

Беспилотники имеют дальность полета 70 км и могут нести до 68 кг оборудования. Их производит британская компания Malloy Aeronautics.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст 13 единиц бронированных машин для эвакуации мирных жителей из осажденных районов на востоке Украины.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед Верховной радой во вторник выразил веру в победу Украины над Россией и объявил о новом пакете военной поддержки.

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование