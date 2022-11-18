Пенсионер из Витебска, потерявший дочь во время обстрела в Киеве, получил 2 года за упоминание Лукашенко

Белорусские власти приговорили 68-летнего жителя Витебска Александра Потапова к двум годам колонии за антивоенные комментарии в «Одноклассниках».

После того, как во время обстрела Киева российскими войсками он потерял дочь, а несовершеннолетняя племянница осталась без ноги, Потапов 8 и 16 июля разместил в «Одноклассниках» 2 комментария по поводу запуск ракет с территории РБ в сторону Украины.

В комментариях Потопов упомянув Лукашенко, за что был обвинен по двум эпизодам по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко).

С 25 августа 2022 года Александр Потапов находится под стражей. Свою вину мужчина полностью признал.

На суде он пожаловался на плохое самочувствие после 94 дней в СИЗО. Но это никак не повлияло на решение судьи Натальи Третьяковой, приговорившей Александра Потапова к двум годам колонии общего режима.