МВД Беларуси усиливает меры безопасности в 14 районах страны, граничащих с Украиной

МВД Беларуси усилило меры безопасности в 14 граничащих с Украиной районах Брестской и Гомельской областей.

"Мы усилили меры безопасности как со стороны территориальных органов внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей. Там дополнительно работают наши спецподразделения, отряды милиции особого назначения", - заявил министр внутренних дел РБ Иван Кубраков в эфире белорусского ТВ.

Он также сообщил, что для расширения возможностей МВД в составе Внутренних войск появятся несколько новых подразделений, в частности, по противодействию беспилотникам.

"Появится несколько новых подразделений во Внутренних войсках. Они будут мобильны, готовы действовать на любой местности, будь то городские условия, лесополоса - по всей территории. Подготовка таких подразделений просто необходима, поэтому мы совершенствуем систему. Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день опять же противодействие тем же беспилотным летательным аппаратам, оно просто необходимо", - сказал Кубраков.

Глава МВД также заявил о сокращении «экстремистских преступлений», посетовав на то, что уехавшие из страны противники власти пытаются раскачать ситуацию.

«…те беглые, которые совершали преступления в 2020 году и сейчас находятся за пределами Республики Беларусь, они пытаются раскачать ситуацию у нас в стране. В основном все преступления совершаются 80% через интернет», – сказал Кубраков.

Он предупредил, что подразделения интернет-разведки устанавливают лиц, которые «вынашивают намерения совершить какие-то противоправные действия».

Показатель в 80% можно назвать фишкой главы МВД РБ. Так, Кубраков в понедельник заявил, что основные колл-центры телефонных мошенников, потрошащих сбережения белорусских пенсионеров, находятся в Украине.

"В основном колл-центры находятся в Украине. Мы проанализировали ситуацию. Когда в СМИ появляется информация, что в ходе специальной операции на территории Украины исчезает электричество, есть какие-то вопросы с интернетом, на территорию Беларуси не поступает ни одного звонка", - утверждает Кубраков.

По его словам, курьеров, которые работают на мошенников, в основном задерживают, раскрываемость таких преступлений - около 80%.