В Минске проходят суды на бывшими сотрудниками СК РБ

Минский городской суд приступил к рассмотрению уголовных дел в отношении бывших следователей Следственного комитета (СК) Белоруссии Евгения Юшкевича и Никиты Стороженко, говорится в сообщении на сайте Верховного суда РБ.

Юшкевич обвиняется в участии в массовых беспорядках, организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении Лукашенко и представителей органа власти, разжигании социальной вражды, насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Стороженко обвиняется в разжигании социальной вражды, а также незаконном сборе персональной информации.