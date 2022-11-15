МВД Беларуси задержал 5 админов «экстремистских» интернет-ресурсов

Сотрудники управления ГУБОПиК МВД по Минской области задержали 5 администраторов интернет-ресурсов, признанных экстремистскими материалами.

«На днях при силовой поддержке спецподразделений МВД оперативники задержали пятерых молодых людей в возрасте от 16 до 26 лет», - говорится в сообщении МВД РБ.

«…фигуранты, трое из которых несовершеннолетние, начиная с 2020 года администрировали четыре тик-ток аккаунта и два телеграм-канала. На указанных ресурсах публиковалась информация, направленная на организацию и подготовку массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с целью посягательств на независимость, территориальную целостность, основы конституционного строя Республики Беларусь. Задержанные объединились в телеграм-группе, которая в начале ноября признана экстремистским формированием. Они должны были находить исполнителей для уничтожения объектов инфраструктуры и организации нападений на правоохранителей», - также сказано в сообщении.