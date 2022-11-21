Последнее обновление: 21.11.2022 18:04

Власти РБ объявили дату первого заочного суда

Минский городской суд 12 декабря начнет первое заочное судебное разбирательство в отношении участников протестов 2020 года, которых власти считают администраторами телеграм-канала "Черная книга Беларуси".

В рамках этого уголовного дела власти обвиняют «в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.130, ч.3 ст.203-1 УК РБ» Богдановича Даниила Андреевича, Навоши Дмитрия Александровича, 5 апреля 1978 года рождения, Сазанович Янины Сергеевны, 4 мая 1994 года рождения, Высоцкой Ольги Владимировны, 9 марта 1999 года рождения, Занемонской Валерии Игоревны, 24 ноября 2000 года рождения.

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