Генпрокуратура РБ направила в суд дело на рельсового партизана

Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который в марте 2022 года на железнодорожном перегоне Новосады-Борисов поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки, чем вывел из строя систему сигнализации.

«При задержании фигуранта сотрудники органов внутренних дел обоснованно применили огнестрельное оружие – выстрелили по его нижним конечностям, поскольку имелась реальная угроза вооруженного сопротивления», - говорится в сообщении ведомства.

Утверждается, что в автомобиле и по месту жительства мужчины было обнаружено незарегистрированное огнестрельное оружие (пистолеты).

Власти обвиняют задержанного по 4-м статьям УК РБ: акт терроризма (ч.1 ст.289), умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояние железнодорожных путей сообщения в целях совершения акта терроризма (ч.4 ст.309); оскорбление президента РБ (ч.1 ст.368); незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия, в том числе совершенные повторно (ч.2 и ч.3 ст.295).