Следственный комитет РБ предъявил обвинения сотруднику МТС в «сливе» данных

За слив персональных данных экстремистам под стражу заключён начальник отдела МТС

Следственный комитет Беларуси предъявил начальнику отдела мобильного оператора МТС Алексею Кузьмину обвинение по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.130 (Пособничество в разжиганиии вражды и розни, совершенное группой лиц) УК РБ.

«Используя свои должностные полномочия, мужчина передавал администраторам деструктивных ресурсов личные и биллинговые данные должностных лиц Беларуси, которые в последующем публиковались в телеграм-каналах», - говорится в сообщении ведомства.