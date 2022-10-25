В Беларуси признана "экстремистской" детская книга Бродского

Белорусские власти признали "экстремистской" детскую книгу Иосифа Бродского "Баллада о маленьком буксире", вышедшую в издательстве "Янушкевич".

Как сообщают белорусские медиа со ссылкой на издателя, поводом для таких действий могла стать раскраска кораблика на обложке книги - белая с темно-оранжевой полосой, что с очень сильной натяжкой можно ассоциировали с национальными символами.

Иосиф Бродский - русский и американский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.

Также, суд Центрального района Минска 18 октября объявил экстремистской книгу Владимира Орлова «Айчына: Маляўнiчая гiсторыя. Ад Рагнеды да Касцюшкi».

В свою очередь, суд Ленинского района Бреста 24 октября признал «экстремистским» Youtube-канал «Вольны хор».