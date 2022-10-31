Последнее обновление: 31.10.2022 13:53

В Минске за протестную акцию задержаны шестеро человек

МВД Беларуси сообщило о задержании шестерых жителей Минска за протестную акцию, которая состоялась в октябре 2022 года.

«В начале октября в Московском районе столицы на опоре линии электропередач неизвестные вывесили полотно бело-красно-белой расцветки и флага Украины. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали шестерых минчан в возрасте от 34 до 36 лет», - говорится в сообщении МВД РБ.

«Один из мужчин сфотографировал результат и отправил изображение для размещения в экстремистских интернет-сообществах. Установлено, что задержанные состояли в незаконных телеграмм-каналах, общались в районных чатах, участвовали в протестных акциях в 2020 году. Следователями возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство», - сказано в сообщении.

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