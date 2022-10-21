Россия выдала Беларуси семерых человек, подозреваемых в «экстремизме»

Россия выдала Беларуси семерых подозреваемых в совершении преступлений экстремистского характера, сообщил генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

«Только за последний период времени Российская Федерация нам выдала семь лиц, граждан Беларуси, которые обвиняются в совершении преступлений, связанных с экстремизмом», - сообщил генпрокурор.

«Мы направили пять уголовных дел в отношении граждан России, которые совершали экстремистские действия и преступления на территории Беларуси в 2020 году. Одно дело уже рассмотрено судом в январе этого года в городе Казань», - проинформировал Швед.