Последнее обновление: 01.12.2022 18:41

Герасименю и Опейкина вызывают в суд 19 декабря

Минский городской суд вызывает Алесандру Герасименю и Александра Опейкина к 10.00 часам 19 декабря 2022 года на так называемый «заочный судебный процесс».

Создателей Белорусского фонда спортивной солидарности обвиняют по ч.3 ст.361 УК РБ (Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию.

Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

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