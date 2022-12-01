Следственный комитет РБ передал генпрокурору «дело Координационного совета»

Следственный комитет Беларуси сообщил, что завершил расследование и передал генпрокурору для направления в суд дело в отношении членов Координационного совета.

«… в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении Тихановской С.Г., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А., Мороз М.П. – представителей так называемого координационного совета. Уголовное дело передано Генеральному прокурору для направления в суд», - говорится в сообщении ведомства.

В минувший вторник глава СК РБ Дмитрий Гора сообщил, что на докладе у Лукашенко доложил, что «адвокаты, назначенные по уголовным делам, знакомятся с материалами дела в отношении Тихановской, Латушко и других членов… Не буду даже называть эту организацию... Которые возомнили себя руководством нашей страны».