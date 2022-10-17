Последнее обновление: 17.10.2022 18:00

MasterCard запустила программу для проведения банками операций на рынке криптовалют

Американская MasterCard Inc. запустила программу, позволяющую банкам проводить операции на рынке криптовалют.

Согласно заявлению компании, программа Crypto Source будет служить связующим звеном между банками-партнерами MasterCard и платформой для торговли криптовалютами Paxos Trust Co.

При этом MasterCard возьмет на себя урегулирование всех вопросов в сфере безопасности и соответствия законодательству в процессе транзакций с определенными криптовалютами - проблема, из-за которой американские банки избегают операций, связанных с покупкой, продажей и хранением цифровых активов.

"На рынке много клиентов, которые действительно заинтересованы в криптовалютах, но они чувствовали бы себя намного увереннее, если бы услуги в сфере операций с криптовалютой предлагались надежными финансовыми институтами", - заявил главный цифровой директор MasterCard Йорн Ламберт.



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