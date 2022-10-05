Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Лукашенко признал обеднение беларусов на 3%

Лукашенко признал, что реальные доходы населения Беларуси уже упали на 3% по сравнению с прошлым годом.

По данным Белстата, падение реальных доходов в январе-июле 2022 года к январю-июлю 2021 года составило 3,4%.

«Рост цен нивелирует все наши усилия по повышению зарплат и пенсий. Реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года, примерно на 3%», - сказал Лукашенко.

"Реальные доходы населения, забота о народе - это чья, кроме президента, забота? Ваша, Наталья Ивановна (Кочанова), вместе с Палатой представителей", - уточнил он, добавив, что парламентарии в этом смысле пока недорабатывают.

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