Последнее обновление: 15.09.2022 13:46

Доходы населения Беларуси за 7 месяцев 2022 года упали на 3,4%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – июле 2022 года упали на 3,4% к уровню января-июля 2021 года, сообщил Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 21,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

Реальные доходы - доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги

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