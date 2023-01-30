В Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума

Минтруда РБ постановлением №1 от 26 января 2023 года утвердило размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам на период с 1 февраля по 30 апреля 2023 года.

«Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 341 рубль 48 копеек, что на 0,5 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября 2022 г. по 31 января 2023 года», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с изменением БПМ с 1 февраля 2023 г. автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры пособий, надбавки к пенсиям социальные пенсии и т.д.

«Перерасчетом буду охвачены более 700 тысяч получателей социальных выплат», - утверждает ведомство.