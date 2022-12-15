Последнее обновление: 15.12.2022 16:59

Денежные доходы населения Беларуси в январе-октябре снизились на 3,9%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) снизились в январе-октябре 2022 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года на 3,9%.

Как сообщает Белстат, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%.

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