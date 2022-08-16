Последнее обновление: 16.08.2022 16:50

Реальные доходы населения Беларуси в январе-июне 2022 года снизились на 2,7%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-июне 2022 года снизились на 2,7% к уровню января – июня 2021 года, сообщил Белстат.

В январе-мае текущего года снижение доходов составило 2,1%.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,1%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

Денежные доходы – доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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