Последнее обновление: 15.07.2022 17:00

Реальные доходы населения Беларуси за 5 месяцев 2022 года снизились на 2,1%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-мае 2022 года снизились на 2,1% к уровню января – мая 2021 года, сообщил Белстат.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

Денежные доходы – доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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