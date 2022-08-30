Более 40% расходов белорусов во 2 квартале 2022 года пришлись на еду

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство в Беларуси во II квартале 2022 года составили 1781,6 рубля в месяц, сообщил Белстат.

В городах и поселках городского типа этот показатель составил 1869,0 рубля, в сельских населенных пунктах – 1501,5 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1705,7 рубля в месяц, из которых 1225,2 рубля (71,8%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,2%, на покупку непродовольственных товаров – 31,5%, на оплату услуг – 24,7%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).