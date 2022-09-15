Учредители брестского провайдера получили по 2 года за уклонение от налогов

Московский суд Бреста вынес приговор учредителям брестского частного провайдера "Элнет", признав их виновными в «уклонении от уплаты налогов» (ч.2 ст.243 УК).

Судья Евгений Бреган назначил каждому наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 500 базовых величин (16 000 руб.), с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 3 года, сообщает Брестская газета.

Меру пресечения обвиняемым до вступления приговора в законную силу суд оставил прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении. Суд также отменил арест денежных средств и ценных бумаг предприятия.