Премьер РБ «протестировал» приложение "Налог на профессиональный доход"

Премьер Беларуси Роман Головченко сегодня осуществил «визуальную приемку» приложения Министерства по налогам и сборам "Налог на профессиональный доход".

С 1 января 2023 года для физических лиц вводится дополнительный особый режим налогообложения - налог на профессиональный доход. В настоящее время проект соответствующего постановления находится на утверждении в Совмине, сообщает пресс-служба правительства.

Применять данный налоговый режим вправе будут физические лица, самостоятельно осуществляющие деятельность (без привлечения других физических лиц), а также получающие доход от использования имущества по перечню видов деятельности, определенных правительством.

Налог на профессиональный доход предполагает уплату физическими лицами налога в процентах от выручки, включающего обязательные страховые взносы в ФСЗН. Ставки налога установлены в размере 10% независимо от размера полученной выручки при работе с физическими лицами и иностранными юридическими лицами, при работе с белорусскими субъектами хозяйствования - 10% при сумме выручки не более 60 тыс. рублей и 20% при превышении указанного размера выручки.

Для впервые зарегистрированных предусмотрена льгота в виде налогового вычета в размере 2 тыс. рублей

Самостоятельно рассчитывать налог на профессиональный доход плательщикам не нужно. Применение налогового вычета, размер ставки и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Также не требуется представление налоговых деклараций.

Для применения налога на профессиональный доход физическое лицо обязано использовать цифровую платформу - приложение "Налог на профессиональный доход" с использованием смартфона или компьютера (включая планшетный), подключенного к сети Интернет.

Физическое лицо, изъявившее желание перейти на применение налога на профессиональный доход, обязано до начала осуществления деятельности установить на свой смартфон или компьютер данное приложение и проинформировать налоговый орган через приложение о применении налога на профессиональный доход.