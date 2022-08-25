Последнее обновление: 25.08.2022 14:56

В Беларуси услуги по перецепке признаны экспортом

Лукашенко указом №298 внес корректировки в отдельные положения налогового законодательства в целях «улучшения условий хозяйствования в сложившейся экономической ситуации»

«…освобождены от налогообложения операции по безвозмездной передаче государственным эксплуатационным организациям результатов реконструкции (модернизации), ремонта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, совершенные до 1 января 2021 года», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Для целей применения нулевой ставки НДС признаны экспортируемыми услуги, оказанные белорусскими автоперевозчиками, по перевозке грузов, следующих из стран (в страны) Евросоюза, в части маршрутов, начинающихся и заканчивающихся на территории Беларуси», - также сказано в комментарии.

«Срок зачета (возврата) НДС… сокращен до 5 рабочих дней. Упрощены условия предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС, а также расширены случаи ее предоставления», - отмечается в комментарии.

Документом также внесены изменения в коды и наименования транспортных средств для целей налогообложения в соответствии с новой единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Документом также откорректирован указ №160 от 12 мая 2020 года "Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности". Он приведен в соответствие с терминологией и подходами, используемыми в Налоговом кодексе при исчислении, освобождении от уплаты и определении размера ставок земельного налога.

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