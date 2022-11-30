Последнее обновление: 30.11.2022 20:54

Минфин Беларуси предлагает повысить ставку налога на прибыль до 20%

Минфин Беларуси в качестве одной из мер по погашению дефицита бюджета предлагает повысить ставку налога на прибыль юридических лиц с 18% до 20%.

"Основные доходы бюджета традиционно формируются за счет налоговых доходов… чтобы дополнительно сконсолидироваться, мы предлагаем поднять ставку налога на прибыль с 18% до 20%. Это также позволит дополнительные источники сгенерировать", - сообщил глава Минфина РБ Юрий Селиверстов.

Он напомнил о соглашении с Россией о единых правилах и принципах взимания косвенных налогов.

"Мы будем получать так же, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам. Это тоже добавит нам доходов примерно до 2 млрд. рублей", - сказал Селиверстов (цитата БелТА).

Он заверил, что дефицит бюджета закроют остатками бюджета и за счет заимствований: "Никаких новых, неизвестных инструментов применять мы не будем".

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