Власти Беларуси декларируют индивидуальный подход в оценке налоговой оптимизации

Совмин Беларуси принял постановление №465 от 15 июля 2022 года, в котором указал на необходимость индивидуального подхода в оценке предпринятых субъектом хозяйствования действий по налоговой оптимизации.

Насколько эта, пока еще, декларация станет рабочим документом, покажет время, и сможет ли это постановление минимизировать число случаев, когда то, что разрешено сегодня, может уже завтра стать ужасным налоговым преступлением только лишь потому , что «в бюджете нет денег».

Комментировать документ не станем по причине неадекватного восприятия властями любой критики в текущем историческом периоде. Полный текст постановления «Об особенностях оценки отдельных хозяйственных операций»:

«На основании абзаца третьего пункта 4 статьи 33 Налогового кодекса Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:

1.1. отнесение действий или событий к хозяйственным операциям, основной целью совершения которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора), осуществляется в каждом конкретном случае на основании собранных доказательств, фактических сведений об объектах налогообложения и (или) фактических обстоятельств совершения хозяйственных операций;

1.2. особенностью отнесения действий или событий к хозяйственным операциям, основной целью совершения которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора), является получение экономической выгоды в виде неуплаченных (не полностью уплаченных) и (или) зачтенных, возвращенных сумм налогов (сборов) в результате совершения хозяйственных операций, не обусловленных разумными экономическими или иными причинами, в отсутствие намерения получить экономический эффект от осуществления реальной предпринимательской или иной экономической деятельности;

1.3. реальная суть хозяйственных операций и фактические обстоятельства их совершения имеют преимущество над их оформлением в первичных учетных и иных документах;

1.4. для целей принятия к учету в ходе проверки фактически понесенных расходов и (или) фактически полученного дохода обязанность доказывать размер (оценку в стоимостных показателях) документально не подтвержденных хозяйственных операций, совершенных с юридическими и (или) физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, фактически исполнявшими обязательства по сделке, возлагается на плательщика налогов, сборов (пошлин).

2. Для целей настоящего постановления основаниями для отнесения действий или событий к хозяйственным операциям, не обусловленным разумными экономическими или иными причинами, в отсутствие намерения получить экономический эффект от осуществления реальной предпринимательской или иной экономической деятельности могут являться:

указание недостоверных сведений в первичных учетных документах при реализации товаров на внутреннем рынке с применением ставки налога на добавленную стоимость в размере десять (10) процентов по ценам ниже их себестоимости (для товаров собственного производства), цены приобретения (для приобретенных товаров), повлекшее превышение вычетов по налогу на добавленную стоимость над общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, и вычет сумм налога на добавленную стоимость в полном объеме независимо от сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;

создание условий, формально удовлетворяющих требованиям законодательства, для пролонгирования предельного срока использования налоговых льгот, в том числе пониженных ставок и преференций;

реализация товаров (работ, услуг) с применением ставки налога на добавленную стоимость в размере ноль (0) процентов, десять (10) процентов для получения права на зачет и (или) возврат разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой налога на добавленную стоимость, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в полном объеме независимо от исчисленной суммы налога на добавленную стоимость, в сумме, многократно превышающей оборот по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;

заключение гражданско-правовых договоров с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, которые фактически выполняют функции, предусмотренные трудовыми договорами (подмена трудовых отношений гражданско-правовыми);

реализация основных средств, товарно-материальных ценностей юридическим и (или) физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, по стоимости, значительно заниженной по отношению к рыночной стоимости, с дальнейшей продажей указанными субъектами (лицами) этих основных средств, товарно-материальных ценностей по рыночной (близкой к рыночной) стоимости;

намеренная государственная регистрация нескольких юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей и (или) намеренное разделение деятельности между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими право на применение особых режимов налогообложения и (или) налоговых льгот;

иные действия и (или) события, основной целью совершения которых являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет, возврат суммы налога (сбора).

При оценке наличия основания, предусмотренного в абзаце седьмом части первой настоящего пункта, в ходе проверки субъекта хозяйствования в совокупности подлежит изучению деятельность данного субъекта и участников такой деятельности (далее – участники), в том числе по вопросам:

государственной регистрации участников и (или) разделения их деятельности;

прямой или косвенной взаимозависимости (аффилированности) субъекта хозяйствования и участников;

наличия у участников трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, достаточных для осуществления реальной предпринимательской и (или) иной экономической деятельности в своих интересах и на свой риск, а также в интересах субъекта хозяйствования;

организационного взаимодействия субъекта хозяйствования и участников;

принятия управленческих решений, выполнения координирующих функций органами управления субъекта хозяйствования, участников, а также иными лицами, имеющими право давать обязательные для субъекта хозяйствования, участников указания либо возможность иным образом определять их действия, непосредственно оказывать влияние на их деятельность;

налоговой нагрузки субъекта хозяйствования и участников;

осуществления идентичных и (или) связанных между собой направлений (видов) деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и не распространяет свое действие на проверки, в том числе камеральные, проведенные до вступления в силу настоящего постановления, а также дополнительные проверки по отношению к проверкам, проведенным до указанной даты.