МНС: ИП не могут получать вознаграждение в криптовалютах

Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило о возможности получения вознаграждения в криптовалюте индивидуальными предпринимателями.

Так, возможность совершения сделок (операций) с токенами (включая криптовалюты) предоставляется только резидентам ПВТ.

Возможность совершения сделок (операций) с токенами (включая криптовалюты) индивидуальными предпринимателями, не являющимися резидентами Парка высоких технологий, нормами Декрета № 8 не предусмотрена.

«Кроме этого, с учетом содержания подпункта 2.1, частей первой и третьей подпункта 2.2 и абзацев четвертого и пятого части второй подпункта 2.3 пункта 2 Декрета № 8, а также статей 141, 298, 775 Гражданского кодекса Республики Беларусь, статьи 14, части третьей статьи 29, статей 231, 274 Банковского кодекса Республики Беларусь, токены (в том числе криптовалюта) не являются в Республике Беларусь средством платежа.

Таким образом, возможность использования токенов (включая криптовалюты) для расчетов за товары (работы, услуги) Декретом № 8 не предусмотрена», - говорится в разъяснении.