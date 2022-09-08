Последнее обновление: 08.09.2022 21:38

Лукашенко упорядочил освобождение юрлиц и ИП от административных взысканий и уплаты пеней

В Беларуси указом №313 от 9 сентября 2022 года внесены корректировки в указ №340 от 23 июля 2015 года №340 "О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий и уплаты пеней".

«…актуализирован утвержденный указом №340 состав межведомственной комиссии, а также перечень законодательных актов, за нарушение которых она уполномочена принимать решения об освобождении от уплаты пеней», - говорится в официальном комментарии к документу.

Перечень дополнен указом от 2 декабря 2021 года №462 "Об особенностях осуществления расчетов", определяющим порядок начисления пеней за неисполнение обязательств по договорам, финансируемых за счет средств бюджетов; законом от 15 июля 2021 года №118-З "О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь", регламентирующим порядок начисления пеней за невнесение в срок суммы взносов в бюджет данного фонда.

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