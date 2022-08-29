В мире число заражений коронавирусом превысило 606,04 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 606040411 (+688406 сутки) по данным Worldometer на 10:20 29 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6488420 (+1291) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18000792 (-479661) человек, из них 43398 (-175) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 581551199 (+1166776) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 96011855 (+8451) случаями заражения, Индия – 44415723 (+7523), Франция – 34478797 (+14110), Бразилия – 34384747 (+3452) и Германия – 32041348 (-). Беларусь – на 70 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 172865, Южная Корея – 85295, Россия – 46857, Тайвань – 26741, Италия – 17647. Беларусь (-) – на 106 (+14) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1069132, Бразилия – 683548, Индия – 527799, Россия – 384083 и Мексика – 329388. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 248, Россия – 83, Южная Корея – 70, Филиппины – 54, Мексика – 50. Беларусь – на 85 (+8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.