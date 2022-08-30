В мире число заражений коронавирусом превысило 606,71 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 606715755 (+675344 сутки) по данным Worldometer на 9:44 30 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6490252 (+1832) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 17664029 (-336763) человек, из них 43283 (-115) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 582561474 (+1010275) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 96091120 (+30148) случаями заражения, Индия – 44419671 (+3948), Франция – 34482603 (+3806), Бразилия – 34397205 (+12458) и Германия – 32095854 (+54506). Беларусь – на 70 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 153225, Германия – 54506, Южная Корея – 43142, Россия – 39658, США – 30148. Беларусь (-) – на 135 (-29) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1069499, Бразилия – 683718, Индия – 527829, Россия – 384160 и Мексика – 329390. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 235, Бразилия – 170, Германия – 119, США – 112, Франция – 78. Беларусь – на 92 (-7) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.