В мире число заражений коронавирусом превысило 604,39 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 605130565 (+736749 сутки) по данным Worldometer на 9:36 27 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6486065 (+2795) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18581202 (-82191) человек, из них 43484 (-208) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 580063298 (+816145) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 95970007 (+63798) случаями заражения, Индия – 44398696 (+9520), Франция – 34446854 (+18270), Бразилия – 34368909 (+18270) и Германия – 32041348 (+33226). Беларусь – на 70 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 227139, Южная Корея – 101064, США – 63798, Россия – 46452, Германия – 33226. Беларусь (-) – на 120 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1068843, Бразилия – 683464, Индия – 527597, Россия – 383910 и Мексика – 329289. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 312, Япония – 310, Бразилия – 136, Германия – 101, Италия – 99. Беларусь – на 93 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.