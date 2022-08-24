В мире число заражений коронавирусом превысило 602,62 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 602621970 (+740006 сутки) по данным Worldometer на 10:18 24 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6476509 (+2050) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18763654 (-117601) человек, из них 43804 (+23) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 577381807 (+855557) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 95537994 (+53456) случаями заражения, Индия – 44368195 (+10649), Франция – 34387612 (+28988), Бразилия – 34311323 (+20241) и Германия – 31921578 (+52939). Беларусь – на 70 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 185497, Южная Корея – 150098, США – 53456, Германия – 52939, Италия – 35357. Беларусь (-) – на 127 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1066416, Бразилия – 682941, Индия – 527452, Россия – 383686 и Мексика – 329103. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 294, Япония – 269, Бразилия – 195, Германия – 147, Италия – 134. Беларусь – на 92 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.