Последнее обновление: 25.08.2022 14:56

ВОЗ сообщила о продолжающемся снижении в мире заболеваемости и смертности от COVID

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире упала за неделю на 9%, а смертность снизилась на 15%.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения.

В период с 15 по 21 августа заболеваемость коронавирусом упала во всех шести регионах, сильнее всего она снизилась в Африке (на 25%), в Европе (на 20%) и в Америке (на 18%).

При этом в ВОЗ отмечают, что некоторые страны изменили свои стратегии тестирования на COVID-19, в результате чего теперь представлено меньшее количество тестов и, соответственно, фиксируется меньшее количество случаев заболевания.

Количество смертей от коронавируса упало во всех регионах, кроме Африки и западной части Тихого океана, где оно увеличилось на 183% и 8% соответственно. В остальных регионах фиксировали падение смертности, сильнее всего - в Европе (на 30%).

В целом за неделю по всему миру зафиксировано 14 тыс. связанных с COVID-19 летальных исходов.

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