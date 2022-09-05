В Украине арестованы три принадлежащих Беларуси асфальтобетонных завода

Прокуратура Киева арестовала и передала в управление Агентству по выявлению и менеджменту активов (АРМА) асфальтобетонные заводы, принадлежащие белорусским компаниям.

«Стоимость переданных активов составляет около 120 млн. грн.». – говорится в сообщении прокуратуры.

«Следствием установлено, что в Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях осуществляют деятельность ряд компаний, специализирующихся на выполнении различных видов дорожных работ. Конечным бенефициарным владельцем указанных компаний является Республика Беларусь… исследуется деятельность указанных компаний на предмет присвоения средств государственного бюджета, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, с их последующей легализацией и выводом за границу, а также возможного финансирования действий, предпринятых с целью захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», - также сказано в сообщении.